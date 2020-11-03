Артист цирка захотел решить этот вопрос при жизни

Новым гостем передачи "Секрет на миллион" стал Юрий Куклачев. Зрители увидят программу седьмого ноября. В разговоре с Лерой Кудрявцевой знаменитый дрессировщик кошек рассказал, что уже написал завещание.

По словам Куклачева, он не хочет допустить дележки имущества между родственниками. Именно поэтому артист цирка принял решение разобраться с этим вопросом при жизни.

"У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…" – отметил Юрий Дмитриевич.

Сообщается, что наследники Куклачева выросли благородными людьми. Они не требуют денег у звездного отца и пытаются добиться всего своими силами, передает "Телепрограмма".

Напомним, Куклачев около 50-ти лет состоит в браке с супругой Еленой. Пара познакомилась в далеком 1970-м году. В то время Юрий учился в цирковом училище, а Гурина занималась танцами. После свадьбы Елена стала участвовать в постановках мужа, выступая в качестве его ассистентки.

Супруги вырастили троих детей – сына Дмитрия, дочь Екатерину и еще одного сына Владимира. По некоторым данным, все наследники дрессировщика работают в Театре кошек Куклачёва, продолжая дело знаменитого отца.