Певица терпеть не может мужчину

В середине ноября на экранах российских телезрителей появится передача "Суперстар! Возвращение". Ведущей музыкального шоу стала Лолита. Судить выступления артистов будут композитор Виктор Дробыш, певица Марув и критик Сергей Соседов. Стало известно, что с самого начала Милявская невзлюбила последнего – в каждом выпуске она издевалась над критиком. А в последний раз певица и вовсе довела мужчину до слез.

Все произошло после выступления Влада Сташевского, который исполнил песню "Облако волос", некогда принадлежавшую Евгению Белоусову. За номером наблюдала вдова певца Елена. Лолита не упустила возможности задеть Соседова и напомнила, что 25 лет назад критик заявил, что Белоусов не обладает хорошими вокальными данными.

По словам зрителей, Сергей пытался что-то сказать в свое оправдание, но его попросту заткнули, передает "Собеседник".

"В результате у Сережи случился нервный срыв! Он рыдал, как раненый зверь, и долго не мог остановиться. Ведь хамство и наезды в свой адрес он слышит каждую программу", – рассказал один из участников массовки.

Вскоре Соседов пришел в себя и прокомментировал ситуацию. Он отметил, что не отказывается от сказанных в прошлом слов. Также критик упрекнул Милявскую в том, что она устроила разборки 25-летней давности.

Некоторые зрители пришли в бешенство от поведения Лолиты.

"Видимо, он ей чем-то насолил, и она ему просто мстит. Ведет себя, как стервозная и вздорная хабалка!" – высказались они.

Ранее стало известно, как живет единственная дочь Лолиты.