Актер переплатил потерпевшим

Защита Михаила Ефремова пытается вернуть 600 тыс. рублей, которые были переплачены в ходе дела о ДТП. Однако из этой суммы вычислят средства, которые пошли на похороны Сергея Захарова. Как рассказал адвокат Петр Хархорин, в итоге звезда должна разжиться суммой около 500 тыс.

По его словам, каждый пострадавший стал богаче на миллион рублей, но произошли переплаты. Например, Виталию Захарову, сыну погибшего курьера, перевели 1,2 млн. рублей. При этом потерпевшие получили еще 400 тыс. рублей, которые они не желали брать. Однако эти деньги Ефремов до сих пор не увидел, заявил Хархорин РИА "Новостям".

Кому придется отдать эти деньги, защите артиста все равно, уточняет RT.



Как напоминает Общественная служба новостей, у Ефремова возникли финансовые проблемы. Наличные деньги закончились, а счетами могла бы воспользоваться его супруга София Кругликова, но пока невозможно сделать на нее доверенность. Это произойдет после того, как приговор актеру вступит в силу.



Актеру придется провести 7,5 лет в колонии-поселении из-за ДТП, которое привело к смертельному исходу этим летом.