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Ирина Цывина скончалась полтора года назад, но ее загадочная смерть по-прежнему вызывает массу вопросов. Некоторые подозревают в трагедии сына Евгения Благонравова. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая поделилась своей версией произошедшего.
Защитница уверяет, что дети к смерти матери не имеют никакого отношения: Зинаида на тот момент была за границей, а вернувшийся из армии Евгений, наоборот, был обеспокоен окружением Ирины и заботился о ней. По словам Вербицкой, актриса была очень доверчивой, поэтому ее приходилось буквально отбивать от мошенников.
Адвокат рассказала: когда были судебные разбирательства из-за имущества покойного супруга актрисы Александра Благонравова, в жизни звезды появился некий мужчина. Он пообещал, что за 500 тыс. руб. Цывина сможет с легкостью выиграть суд.
"Этот джентльмен сумел втереться в доверие Цывиной так, что она ему в какой-то момент поверила",
– добавила Вербицкая, которая в итоге настояла на встрече с этим мужчиной. Адвокат быстро поняла, что имеет дело с мошенником, и отказалась от сомнительных услуг. Тем не менее, дело Цывина все равно выиграла.
В программе "Пусть говорят" защитница заключила, что незадолго до смерти в жизни актрисы появились люди "с откровенно криминальной биографией". Вербицкая считает, что именно они и обвиняют сына в убийстве актрисы.
Летом на наследника Цывиной напали неизвестные и жестоко его избили. Сын звезды предполагает, что это произошло из-за наследства.
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