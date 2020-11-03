Мошенники предлагали актрисе дать взятку ради победы в суде

Ирина Цывина скончалась полтора года назад, но ее загадочная смерть по-прежнему вызывает массу вопросов. Некоторые подозревают в трагедии сына Евгения Благонравова. Адвокат актрисы Юлия Вербицкая поделилась своей версией произошедшего.

Защитница уверяет, что дети к смерти матери не имеют никакого отношения: Зинаида на тот момент была за границей, а вернувшийся из армии Евгений, наоборот, был обеспокоен окружением Ирины и заботился о ней. По словам Вербицкой, актриса была очень доверчивой, поэтому ее приходилось буквально отбивать от мошенников.

Адвокат рассказала: когда были судебные разбирательства из-за имущества покойного супруга актрисы Александра Благонравова, в жизни звезды появился некий мужчина. Он пообещал, что за 500 тыс. руб. Цывина сможет с легкостью выиграть суд.

"Этот джентльмен сумел втереться в доверие Цывиной так, что она ему в какой-то момент поверила",

– добавила Вербицкая, которая в итоге настояла на встрече с этим мужчиной. Адвокат быстро поняла, что имеет дело с мошенником, и отказалась от сомнительных услуг. Тем не менее, дело Цывина все равно выиграла.

В программе "Пусть говорят" защитница заключила, что незадолго до смерти в жизни актрисы появились люди "с откровенно криминальной биографией". Вербицкая считает, что именно они и обвиняют сына в убийстве актрисы.

Летом на наследника Цывиной напали неизвестные и жестоко его избили. Сын звезды предполагает, что это произошло из-за наследства.