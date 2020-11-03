Подписчики гадают, когда был сделан этот кадр

На фан-странице, посвященной Анастасии Заворотнюк, появился новый снимок актрисы. Увидев его, поклонники творчества артистки пришли в шок.

На фотографии располневшая Анастасия мило улыбается, смотря в камеру. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" одета в серую водолазку и куртку цвета мокрого асфальта.

"Поправляйся. Мы тебя ждем", – написал под снимком владелец инстаграм-аккаунта.

Подписчики, не видевшие фотографию ранее, предположили, что это – свежий кадр. Однако никаких подтверждений этому нет.

"О боже... Анастасию не узнать. Так плохо выглядит после болезни. Надеюсь, что все наладится с вами..." – прокомментировал один из пользователей Сети.

Некоторые сообщили, что фотография – старая, поэтому радоваться рано.

Многие пожелали Заворотнюк скорейшего выздоровления и возвращения в профессию.

"Настя, не сдавайтесь! Боритесь! Терпения вам и выздоровления!!!!", "Здоровья, удачи, мы ждём", "Анастасия! Вы – боец! И в то же время очень красивая женщина! Всё будет хорошо", "Здоровья, семейного счастья и всего самого-самого лучшего!!! Храни тебя Бог, Анастасия", – напутствовали неравнодушные комментаторы.

Ранее появилась информация о том, что семья Заворотнюк планирует подать в суд на Анастасию Макееву.