Артист смотрит на все с позитивом

Максим Галкин не раз попадал под прицел интернет-критиков. Артиста обвиняют в том, что он злоупотребляет пластическими операциями. Сам супруг Аллы Пугачевой старается ко всему подходить с юмором. Вот и в этот раз он высказался по поводу своей "переделанной" внешности в шутливой форме.

В своем инстаграм-аккаунте артист опубликовал свежий снимок. На фотографии Галкин позирует перед зеркалом в клетчатой рубашке. Пародист выглядит очень молодо и свежо.

"Специально для доброжелателей: красота ненатуральная - помада на губах, свежая подтяжка, ботекс во лбу, зубы вставные, плечи накладные", – пошутил он.

Поклонники Максима завалили своего любимца комплиментами.

"Класс! Отменное чувство юмора: утонченное, с нотками сарказма", "Красавец", "Максим, прекрасно выглядите! На все 100!", "Красивый мужчина", – отметили пользователи Сети.

Некоторые поинтересовались, в чем заключается секрет молодости артиста.

"Максим, сколько можно молодеть? Что ты пьешь и ешь?" – попытался выяснить один из подписчиков.

Однако этот вопрос остался без ответа.

Ранее появилась информация о том, что Максим Галкин спас умирающую в Киеве мать журналистки Божены Рынски. Юморист организовал транспортировку больной в Москву, чем вызвал восхищение общественности.