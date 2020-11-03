Семья была против: что известно о жизни бывшей жены Урганта

Семья была против: что известно о жизни бывшей жены Урганта
Иван Ургант. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-супруга вышла замуж в третий раз

Вот уже более десяти лет Иван Ургант женат на Наталье Кикнадзе, с которой познакомился еще в Санкт-Петербургской гимназии. Однако это не первый брак телеведущего – ранее его супругой была Карина Авдеева. Артист не любит говорить о личной жизни, поэтому журналисты решили выяснить, чем сейчас занимается бывшая знаменитости.

Авдеева и Ургант встретились, когда Ивану было всего 18 лет, а спустя некоторое время поженились. Семья знаменитого ведущего была против этого союза, ведь артист был еще совсем молод, а избранница оказалась на четыре года старше.

Отношения актера с первой женой распались очень быстро – буквально за год. Супруги осознали, что поторопились, говорил Иван. После развода Авдеева оставила фамилию мужа, но теперь ведет закрытый образ жизни – о ней известно совсем мало.

Журналистам удалось выяснить, что бывшая Урганта выходила замуж еще два раза. Ее третьим супругом стал некий мужчина из Германии, который удочерил дочь Карины от второго брака. Сейчас Авдеева счастлива в отношениях, а с Ургантом она не общается.

"А кто это такая? Вы знаете, первую супругу сына звали, по-моему, Дарина, или как-то по-другому",

– сказал отец телеведущего Андрей Ургант в ответ на вопрос о бывшей сына. В беседе с РИА ФАН он отметил, что такой девушки не знает и ее имя слышит впервые.

Ранее Иван Ургант подшутил над Михаилом Мишустиным, показав его без рубашки.

Карина СИРАЗОВА

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