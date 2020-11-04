Вдова Караченцова была шокирована поведением актрисы и ее мужа, однако не желает им суровой кары

В шоу-бизнесе разгорелся скандал с участием Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивин, которые отняли имущество у вдовы Алексея Баталова и ее дочери, которая страдает ДЦП. Людмила Поргина решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Актриса рассказала, что сразу же начала разбираться с случившимся, как только в СМИ появились первые новости о скандальной паре.

"Позволить обидеть эту семью: пожилую Гитану или совершенно беззащитную Машу – это просто безобразие. Они на святое замахнулись", – считает Поргина.

Актриса также рассказала, что познакомилась с Дрожжиной на телевидении. После этого она встречала Наталью и ее супруга на похоронах известных актеров. Вдова Караченцова призналась, что она сразу отнеслась к семейной паре с осторожностью, потому что почувствовала, что они – люди "иного склада", с некой "хитринкой", передает портал "WomanHit.ru".

При этом Людмила Андреевна заявила, что "не хочет, чтобы их сажали". Она лишь хочет, чтобы Цивин и Дрожжина поняли, что они совершили и раскаялись в содеянном.

Ранее стало известно, как Дрожжиной и Цивину удавалось втираться в доверие к пожилым звездам.