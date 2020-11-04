"Не хочу, чтобы их сажали": Поргина вдруг заступилась за Дрожжину и Цивина

"Не хочу, чтобы их сажали": Поргина вдруг заступилась за Дрожжину и Цивина
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдова Караченцова была шокирована поведением актрисы и ее мужа, однако не желает им суровой кары

В шоу-бизнесе разгорелся скандал с участием Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивин, которые отняли имущество у вдовы Алексея Баталова и ее дочери, которая страдает ДЦП. Людмила Поргина решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. 

Актриса рассказала, что сразу же начала разбираться с случившимся, как только в СМИ появились первые новости о скандальной паре. 

"Позволить обидеть эту семью: пожилую Гитану или совершенно беззащитную Машу – это просто безобразие. Они на святое замахнулись", – считает Поргина. 

Актриса также рассказала, что познакомилась с Дрожжиной на телевидении. После этого она встречала Наталью и ее супруга на похоронах известных актеров. Вдова Караченцова призналась, что она сразу отнеслась к семейной паре с осторожностью, потому что почувствовала, что они – люди "иного склада", с некой "хитринкой", передает портал "WomanHit.ru". 

При этом Людмила Андреевна заявила, что "не хочет, чтобы их сажали". Она лишь хочет, чтобы Цивин и Дрожжина поняли, что они совершили и раскаялись в содеянном. 

Ранее стало известно, как Дрожжиной и Цивину удавалось втираться в доверие к пожилым звездам. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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