Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
В шоу-бизнесе разгорелся скандал с участием Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивин, которые отняли имущество у вдовы Алексея Баталова и ее дочери, которая страдает ДЦП. Людмила Поргина решила прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Актриса рассказала, что сразу же начала разбираться с случившимся, как только в СМИ появились первые новости о скандальной паре.
"Позволить обидеть эту семью: пожилую Гитану или совершенно беззащитную Машу – это просто безобразие. Они на святое замахнулись", – считает Поргина.
Актриса также рассказала, что познакомилась с Дрожжиной на телевидении. После этого она встречала Наталью и ее супруга на похоронах известных актеров. Вдова Караченцова призналась, что она сразу отнеслась к семейной паре с осторожностью, потому что почувствовала, что они – люди "иного склада", с некой "хитринкой", передает портал "WomanHit.ru".
При этом Людмила Андреевна заявила, что "не хочет, чтобы их сажали". Она лишь хочет, чтобы Цивин и Дрожжина поняли, что они совершили и раскаялись в содеянном.
Ранее стало известно, как Дрожжиной и Цивину удавалось втираться в доверие к пожилым звездам.
Подозреваемый отверг версию о причастности "Буков"
Финансовый рынок застыл в ожидании итогов президентской гонки США