Собчак решила заработать на скандальных выборах в США

Собчак решила заработать на скандальных выборах в США
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Звезда сделала признание в соцсетях

Ксения Собчак не осталась в стороне от скандальных выборов в США и высказалась о своем фаворите. "Болеет" светская львица за республиканца и действующего президента Дональда Трампа.

Судя по всему, звезда переживает не на шутку за судьбу политика. Настолько, что нашла неожиданный выход, чтобы не расстраиваться. Как призналась Собчак, она поставила деньги на победу демократа Джо Байдена.

"Поспорила на деньги на то что выиграет Байден. Но хочу проиграть и чтоб выиграл Трамп",

написала она в своем телеграм-канале, добавив, что "держит кулачки" за фаворита.

Впрочем, в случае поражения Трампа у Ксении есть неплохой шанс заработать на выборах президента США.

Собчак в соцсети также язвительно отметила накануне, что скоро в Штатах выберут человека "который будет виновен во всех бедах России на ближайшие 4 года".

Обстановка в США тем временем накаляется с каждой минутой. Оба кандидата в президенты заявили о своей победе. Трамп даже сообщил о готовности пойти в суд, чтобы решить вопрос об исходе выборов и обвинил демократов в попытке украсть у него победу. Голоса окончательно еще не подсчитаны. Учитывая, что множество бюллетеней поступило по почте, процесс может изрядно затянуться.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Обвиняемый по делу MH17 рассказал о событиях в день катастрофы

Подозреваемый отверг версию о причастности "Буков"

Скоро достигнет отметки в 100 рублей: аналитик раскрыл причину бешеного роста стоимости евро

Финансовый рынок застыл в ожидании итогов президентской гонки США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1101 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей