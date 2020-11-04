Собчак решила заработать на скандальных выборах в США

Звезда сделала признание в соцсетях

Ксения Собчак не осталась в стороне от скандальных выборов в США и высказалась о своем фаворите. "Болеет" светская львица за республиканца и действующего президента Дональда Трампа.

Судя по всему, звезда переживает не на шутку за судьбу политика. Настолько, что нашла неожиданный выход, чтобы не расстраиваться. Как призналась Собчак, она поставила деньги на победу демократа Джо Байдена.

"Поспорила на деньги на то что выиграет Байден. Но хочу проиграть и чтоб выиграл Трамп",

– написала она в своем телеграм-канале, добавив, что "держит кулачки" за фаворита.

Впрочем, в случае поражения Трампа у Ксении есть неплохой шанс заработать на выборах президента США.

Собчак в соцсети также язвительно отметила накануне, что скоро в Штатах выберут человека "который будет виновен во всех бедах России на ближайшие 4 года".

Обстановка в США тем временем накаляется с каждой минутой. Оба кандидата в президенты заявили о своей победе. Трамп даже сообщил о готовности пойти в суд, чтобы решить вопрос об исходе выборов и обвинил демократов в попытке украсть у него победу. Голоса окончательно еще не подсчитаны. Учитывая, что множество бюллетеней поступило по почте, процесс может изрядно затянуться.