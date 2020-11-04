Актрису, по ее словам, затравили в соцсетях

В минувший вторник гостьей Бориса Корчевникова в передаче "Судьба человека" стала Анна Старшенбаум. Звезда российского кино откровенно рассказала о своем детстве, предательстве и личной жизни. Казалось, что все прошло хорошо. Однако после выхода выпуска в эфир вокруг передачи разгорелся настоящий скандал.

Старшенбаум обвинила организаторов передачи во лжи. В своем блоге актриса рассказала, что посмотрела только заставку выпуска с ее участием и не услышала там ни одного правдивого факта.



Так, Борис Корчевников от лица Анны заявил, что они с мамой актрисы ненавидят друг друга. Мол, родительница Старшенбаум требовала от нее оплачивать комнату, в которой жила звезда "Психологинь".

"В подводке нет ни слова правды про меня и мою семью, и очень некрасиво Борис Корчевников говорит обо мне и моей семье",

– поделилась Анна с подписчиками, подчеркнув при этом, что ее мама – самый близкий для нее человек.

Знаменитость пыталась связаться с организаторами "Судьбы человека", но это не дало никаких результатов. Наоборот, аккаунт актрисы, по ее словам, начали атаковать боты, которые пишут нелицеприятные вещи о самой Анне и ее родителях. Из-за этого девушке даже пришлось закрыть комментарии.

Сейчас Старшенбаум намерена добиться того, чтобы передачу закрыли.

Ранее Сергей Жигунов после выпуска с Верой Новиковой опубликовал пост, в котором обвинил ведущего в халатности. Из-за невнимательности организаторов шоу оказалось под угрозой закрытия.