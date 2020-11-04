Наследник покойной артистки до сих пор не может справиться с утратой

Валентины Легкоступовой не стало в конце лета этого года. Близкие певицы до сих пор не верят, что ее больше нет. Особенно тяжело наследникам исполнительницы хита "Ягода-малина". Журналистам удалось выяснить, что 19-летний сын артистки не смог справиться с депрессией самостоятельно, поэтому молодой человек лег в клинику неврозов.

Сестра Матвея Аннэта рассказала, что близкие пытались помочь парню, но безуспешно. Тогда было принято решение обратиться за помощью к специалистам, пишет "Собеседник.ру".

К слову, наследники Легкоступовой уверены, что в смерти их матери виноват муж артистки Юрий Фирсов. Дочка певицы предположила, что ее родительница была запугана супругом, поэтому не говорила о его зверствах.

Аннэта также вспомнила, что однажды Фирсов набросился на ее брата Матвея с двумя ножами, выбил дверь в комнате молодого человека, а после и вовсе выставил без вещей и без документов.

Ранее родные Легкоступовой нашли предполагаемое орудие убийства - обернутую в окровавленное полотенце гантель.