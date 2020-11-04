Сына Легкоступовой отправили в спецклинику - СМИ

Сына Легкоступовой отправили в спецклинику - СМИ
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследник покойной артистки до сих пор не может справиться с утратой

Валентины Легкоступовой не стало в конце лета этого года. Близкие певицы до сих пор не верят, что ее больше нет. Особенно тяжело наследникам исполнительницы хита "Ягода-малина". Журналистам удалось выяснить, что 19-летний сын артистки не смог справиться с депрессией самостоятельно, поэтому молодой человек лег в клинику неврозов. 

Сестра Матвея Аннэта рассказала, что близкие пытались помочь парню, но безуспешно. Тогда было принято решение обратиться за помощью к специалистам, пишет "Собеседник.ру". 

К слову, наследники Легкоступовой уверены, что в смерти их матери виноват муж артистки Юрий Фирсов. Дочка певицы предположила, что ее родительница была запугана супругом, поэтому не говорила о его зверствах. 

Аннэта также вспомнила, что однажды Фирсов набросился на ее брата Матвея с двумя ножами, выбил дверь в комнате молодого человека, а после и вовсе выставил без вещей и без документов. 

Ранее родные Легкоступовой нашли предполагаемое орудие убийства - обернутую в окровавленное полотенце гантель. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Обвиняемый по делу MH17 рассказал о событиях в день катастрофы

Подозреваемый отверг версию о причастности "Буков"

Скоро достигнет отметки в 100 рублей: аналитик раскрыл причину бешеного роста стоимости евро

Финансовый рынок застыл в ожидании итогов президентской гонки США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1101 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей