"Невозможно поверить": умер знаменитый композитор

Ему было 64 года

Ушел из жизни Фаустас Латенас, автор множества произведений для театральных постановок и фильмов. Печальную новость сообщили в Вахтанговском театре. Латенас скончался в Литве в ночь на среду. Причина смерти композитора пока неизвестна.



"Невозможно поверить…" – говорится в некрологе на официальном сайте.

"Фаустас был каметоном театра. Это был невероятно чуткий и скромный человек",

– рассказала РИА Новости пресс-атташе театра.

Как отметили в пресс-службе, его музыка была "голосом" Вахтанговского театра. Творил композитор и для именитых режиссеров – Юрия Бутусова, Владимира Мирзоева.