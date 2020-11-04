"Невозможно поверить": умер знаменитый композитор

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Ушел из жизни
Фаустас
Латенас, автор множества произведений для театральных постановок и фильмов. Печальную
новость сообщили в Вахтанговском театре. Латенас скончался в Литве в ночь на среду. Причина смерти
композитора пока неизвестна.
"Невозможно поверить…" – говорится в некрологе на официальном сайте.
"Фаустас был каметоном театра. Это был невероятно чуткий и скромный человек",
– рассказала РИА Новости пресс-атташе театра.
Как отметили в пресс-службе, его музыка была "голосом" Вахтанговского театра. Творил композитор и для именитых режиссеров – Юрия Бутусова, Владимира Мирзоева.
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