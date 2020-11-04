"Невозможно поверить": умер знаменитый композитор

Ему было 64 года

Ушел из жизни Фаустас Латенас, автор множества произведений для театральных постановок и фильмов. Печальную новость сообщили в Вахтанговском театре. Латенас скончался в Литве в ночь на среду. Причина смерти композитора пока неизвестна.

"Невозможно поверить…" – говорится в некрологе на официальном сайте.

"Фаустас был каметоном театра. Это был невероятно чуткий и скромный человек",

рассказала РИА Новости пресс-атташе театра.

Как отметили в пресс-службе, его музыка была "голосом" Вахтанговского театра. Творил композитор и для именитых режиссеров – Юрия Бутусова, Владимира Мирзоева.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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