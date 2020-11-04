Личная трагедия подкосила выдающуюся телеведущую

Весной в жизни Светланы Моргуновой произошло несчастье: не стало ее единственного сына, который скончался из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусом. Друг и коллега звезды диктор Владимир Березин сделал шокирующее заявление, что любимой публикой Светланы Моргуновой больше нет.

Березин объяснил свои слова тем, что жизнь телеведущей после смерти наследника буквально разделилась на до и после. Он рассказал, что сейчас с диктором невозможно говорить, а все разговоры сводятся к тому, что Моргунова просит привезти ей алкоголь.

"Просто Света, Светлана Михайловна – живая, по-разному себя чувствует. А Светланы Моргуновой, звезды эстрады, народной артистки больше нет", – поделился Березин с журналистами издания "Собеседник.ру".

Диктор подчеркнул, что многое в жизни звезды изменил диагноз "деменция". Артистка потеряла смысл жизни, когда умер ее сын. "Я сдохнуть хочу", – признается Моргунова в разговоре с другом.

Сейчас Березин старается поддержать свою подругу, но делать это все сложнее. Ему действительно жаль, что судьба той, кому завидовали и подражали, сложилась таким образом.

Напомним, что сын Моргуновой скончался в мае этого года. Причиной стал коронавирус. Сначала болезнь протекала в легкой форме, однако в один момент мужчине стало хуже. Предположительно, заразился наследник диктора, когда делал телемост к 9 Мая.

Друзья и коллеги Светланы Михайловны отмечают, что после смерти наследника, артиста заметно сдала и очень похудела.