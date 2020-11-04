Артист боится за близких

Актер Андрей Носков заразился коронавирусом. Подробностями о своем состоянии и лечении он поделился с журналистами.



Как рассказал артист, ему сделали КТ – выяснилось, что 20 процентов легких поражено. Врачи разрешили ему лечиться дома – сейчас Носков чувствует себя сносно. Звезда пьет много таблеток и сильно нервничает. Актер переживает, что болеть ему приходится в окружении близких – квартира не так велика и уединиться практически негде.

"Меня закрыли в дальней комнате, но у нас не такая уж и большая квартира, поэтому понятие дальней комнаты – это радиус пяти метров",

– пожаловался он.

Как сообщил Носков, у его жены коронавирус не выявили, однако у нее кашель, поэтому женщина тоже пьет лекарства по совету медиков.

Пожаловался артист и на то, что из-за коварного вируса страдает работа, а соответственно, упал доход. Носков вынужден был отменить съемки и участие в спектаклях.

"Мы самая не защищенная, в коммерческом смысле слова, каста, давайте так говорить, вот я сейчас две недели будут жить в кредит, потому что денег у меня не будет и тратить только на лекарства",

– заявил он в беседе с РИА ФАН.