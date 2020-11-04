Телеведущей с трудом даются усердные тренировки

Регина Тодоренко стала одной из участниц нового сезона шоу "Ледниковый период". Пара телеведущей и титулованного фигуриста Романа Костомарова сейчас находится в числе лидеров. Однако супруга Влада Топалова призналась, что фигурное катание – это "каторжный труд".

На своей странице в "Инстаграм" звезда "Орла и решки" опубликовало видео с тренировок, на котором ей не удается выполнить один из элементов. Девушка растягивается на льду и закрывает лицо руками. Тодоренко честно призналась поклонникам, что устала.

"И ругалась, и плакала, и орала от бессилия, и попробовала расслабиться, и старалась получать удовольствие от катания",

– перечислила отчаявшаяся ведущая свои способы расслабиться.

Но, по словам Регины, ее тело так и не смогло собраться. Этот факт сильно злит и раздражает звезду. Однако ей удалось найти средство, которое поднимает ей настроение. Ими оказались сосиски в тесте в столовой Лужников.

В комментариях пользователи социальной сети поддержали своего кумира, отметив, что Тодоренко даже падает красиво.

Ранее Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на съемках "Орла и Решки".