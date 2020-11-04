Состояние Петра привело любящую бабушку в ужас

Внук Николая Караченцова и Людмилы Поргиной Петр тяжело переболел коронавирусом. Об этом журналистам рассказала бабушка молодого человека.

К счастью, врачам удалось помочь наследнику актера, но Людмила Андреевна с ужасом вспоминает о болезни внука. По ее словам, он очень ослаб.

Поргина также рассказала, что ее наследник очень обрадовался, когда наконец выздоровел. Молодой человек хотел поскорее вернуться на учебу в университет, чтобы увидеться с друзьями. Однако тут Петра ждало разочарование, потому что его учебное заведение перевели на дистанционное обучение, пишет "РИА ФАН".

К слову, Людмила Поргина – бабушка трех внуков. Ее средняя внучка сейчас тоже находится на онлайн-обучении. О том, переболели ли другие наследники актрисы, неизвестно.

Ранее Людмила Поргина появилась на публике в массивных ортопедических ботинках. Оказалось, что артистка получила серьезные увечья из-за своих внуков. Наследники затащили актрису на опасные водные аттракционы.

В итоге веселье обернулось несчастьем: вдова Николая Караченцова сломала сразу 5 пальцев на ногах. В итоге медики установили ей специальные пластины и штифты.