Степаненко публично врезали за скандал вокруг ребенка Петросяна

Степаненко публично врезали за скандал вокруг ребенка Петросяна
Елена Степаненко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистку обвинили во вбросах лжи в СМИ

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко получился по-настоящему громким. Бывшие супруги до сих пор делят имущество, а иногда пытаются задеть друг друга колкими заявлениями в СМИ. Так, вчера в Сети разгорелся скандал из-за слов юмористки о том, что она не верит в то, что молодая супруга комика родила от него. В конфликт вмешался адвокат Сергей Жорин. 

Правозащитник сделал заявление на своей странице в "Инстаграм". Жорин рассказал, что Евгений Петросян сдал отрицательный тест на коронавирус, поэтому сейчас юморист здоров. Однако адвокат решил не упускать возможности прокомментировать скандальное заявление Степаненко. 

"Не все радуются, что у Евгения Петросяна все хорошо. Одна дамочка так расстроена, что не перестаёт делать нелепые вбросы в СМИ. Елена, прекратите немедленно, у Вас тоже все наладится. Скорее всего", – пошутил Жорин. 

В комментариях пользователи социальной сети буквально разделились на 2 лагеря: те, кто поддерживают бывшую жену комика, и те, кто пишет высказывания похлеще, чем у адвоката. "Как-то не красит Сергей вас, крупного адвоката, такие мелкие сплетни про женщин", "А зачем вы Елену задели? Низко", "От Елены руки прочь", – написали в комментариях. 

Ранее Петросян объяснил, почему молчал о рождении сына. Оказалось, что юморист с молодой женой скрывали появление наследника из-за бывшей жены Елены Степаненко. Комик заявил, что Брухунова боялась зависти экс-супруги.

Юлия МИХАЙЛОВА

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