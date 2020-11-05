Звездный родитель открестился от отпрыска

Внебрачный наследник Сергея Зверева не пользуется расположением знаменитого отца. 57-летний дизайнер отказывается участвовать в его жизни. Впрочем, уже взрослый мужчина не отчаивается и самостоятельно устраивает свою судьбу. Накануне стало известно, что Сергей нашел работу системного администратора.

Учитывая, что раньше парень трудился разнорабочим, новая должность – большая удача. Тем более в такой сложный для нашей страны период, когда разразился коронакризис. О радостном событии журналистам рассказала невеста Зверева-младшего.

Юлия сообщила, что сейчас молодое семейство снимает квартиру в Подмосковье. Однако пара собирает деньги на первый взнос по ипотеке и мечтает обзавестись собственным гнездышком.

Семья не поддерживает связь с именитым дизайнером. По словам девушки, Зверев-старший сам открестился от наследника и оборвал все контакты. Откровениями сноха популярного стилиста поделилась в интервью изданию "Звездач".

К слову, родственники широко известных звезд далеко не всегда живут, как подобает знаменитым семействам. Так родной племянник Аллы Пугачевой проживает жизнь обычного россиянина, без светских тусовок и раутов. Даже о рождении внучки Алле Борисовне сразу сообщать не стали.