"У меня такое несчастье": Моргунова вышла на связь после обвинений в алкоголизме

"У меня такое несчастье": Моргунова вышла на связь после обвинений в алкоголизме
Светлана Моргунова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка отказалась от помощи

Вчера в Сети обсуждали новости о плачевном состоянии легендарного диктора Светланы Моргуновой. Друг и коллега звезды Владимир Березин признался журналистам, что артистка почти не выходит из дома и злоупотребляет алкоголем. Возмущенная Моргунова решила выйти на связь и расставить все точки над "i".

Диктор заявила, что Березин солгал. Более того, друзья давно не созванивались, поэтому Владимир не может знать подробностей о ее состоянии. 

"Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна", – рассказала Моргунова в беседе с журналистами "Телепрограмма.про".

Напомним, что личная трагедия сильно ударила по выдающейся телеведущей. Сын Моргуновой скончался в мае этого года. Мужчина сгорел буквально за несколько дней. 

Близкие артистки отмечают, что смерти любимого сына Моргунова заметно сдала и осунулась. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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