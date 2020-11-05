Артистка отказалась от помощи

Вчера в Сети обсуждали новости о плачевном состоянии легендарного диктора Светланы Моргуновой. Друг и коллега звезды Владимир Березин признался журналистам, что артистка почти не выходит из дома и злоупотребляет алкоголем. Возмущенная Моргунова решила выйти на связь и расставить все точки над "i".

Диктор заявила, что Березин солгал. Более того, друзья давно не созванивались, поэтому Владимир не может знать подробностей о ее состоянии.

"Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна", – рассказала Моргунова в беседе с журналистами "Телепрограмма.про".

Напомним, что личная трагедия сильно ударила по выдающейся телеведущей. Сын Моргуновой скончался в мае этого года. Мужчина сгорел буквально за несколько дней.

Близкие артистки отмечают, что смерти любимого сына Моргунова заметно сдала и осунулась.