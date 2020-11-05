Гузеева подралась с дочерью из-за внешнего вида

Гузеева подралась с дочерью из-за внешнего вида
Лариса Гузеева. Фото: Alexander Nosovsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница ведущей "Давай поженимся!" не признает стандарты красоты

Кажется, что дочь Ларисы Гузеевой – это тот случай, когда яблоко от яблони недалеко падает. И если о скандалах телеведущей знают многие, то о капризах 21-летней Ольги Бухаровой рассказывает сама Гузеева. Однако в этот раз девушка решила побеседовать с журналистами о своем детстве, женственности и проблемах со здоровьем. 

Оказалось, что в более юном возрасте у Ольги обнаружили две доброкачественные опухоли. Из-за ухудшившегося эмоционального состояния девушка разгромила комнату. Но Гузеева отнеслась к этому с пониманием. 

А вот к стилю дочери у телеведущей всегда было много вопросов, пишет "Собеседник.ру". Бухарова рассказала, что ее мама больше любит женственные образы, но сама Ольга не готова целыми сутками носить платья, делать яркие макияжи и укладки. 

"Все мои подружки были суперфеминными и суперклассными, носили длинные волосы и юбки. Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком. Но мне было комфортно", – вспоминает дочка Ларисы Гузеевой. 

Ранее наследница ведущей "Давай поженимся!" ошарашила народ смелым снимком. Девушка опубликовала снимок с небритыми подмышками, чем спровоцировала бурные споры в Сети.

Юлия МИХАЙЛОВА

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