Зараза поразила легкие звездной наследницы

Иосиф Пригожин рассказал, как коронавирусная напасть отразилась на его семье. Оказалось, дочь знаменитого продюсера была госпитализирована. Опасная болезнь поразила порядка 50% легких девушки.

Сейчас именитой наследнице ничего не угрожает. Пригожин рассказал, что накануне дочь покинула госпиталь. Музыкальный продюсер очень благодарен российским медикам, которые вовремя оказали всю необходимую помощь и не позволили болезни нанести непоправимый ущерб здоровью.

"Была температура 39, воспаление легких – все как положено с этой болезнью", – делится подробностями Иосиф.

Кроме того, выяснилось, что инфекция поразила и наследника супруги Пригожина Валерии. Ее сын тоже переболел коронавирусом. Иосиф рассказал, что звездное семейство строго следует указаниям врача. В интервью РИА ФАН продюсер посоветовал всем ответственно подходить к вопросу профилактики коронавируса.

Пригожин также рассказал, что артисты серьезно пострадали из-за введенных ограничений и отсутствия концертов. Сейчас семья отдыхает, а также пишет песни, снимает клип и надеется в скором времени вернуться к нормальному темпу работы.

К слову, в отпуске не обошлось без печальных инцидентов. Недавно стало известно, что на курорте Валерия получила серьезную травму ноги.