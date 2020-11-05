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Во Франции умер Клод Жиро, известный по фильмам об Анжелике. Его не стало 3 ноября, на 85-м году жизни.
Похоронят Жиро утром 7 ноября. Отпевание пройдет в церкви Сен-Прист-де-Шам, сообщает Montagne.
Клод Жиро родился в 1936 году во французской коммуне Шамальер. Был актером театра и кино. Сыграл в разных картинах, но больше запомнился зрителям во всем мире как Филипп дю Плесси-Бельер – сначала двоюродный брат главной героини в фильме "Анжелика – маркиза ангелов", а потом – ее же муж ("Анжелика в гневе", "Анжелика и король"), снятых по роману Сержа и Анны Голон.
Также актер озвучивал Мела Гибсона, Роджера Мура, Дональда Сазерленда,Жан-Клода Ван Дамма и других голливудских звезд.
Несколько лет назад Клод Жиро осел в Сен-Прист-де-Шамп. Там он занимался разведением ирландских пони.
Такое мнение высказал эксперт