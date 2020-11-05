Умер знаменитый актер из фильмов об Анжелике

Умер знаменитый актер из фильмов об Анжелике
Фото: pixabay.com
Он любил и театр, и кино, но в последние годы не играл и не снимался

Во Франции умер Клод Жиро, известный по фильмам об Анжелике. Его не стало 3 ноября, на 85-м году жизни. 

Похоронят Жиро утром 7 ноября. Отпевание пройдет в церкви Сен-Прист-де-Шам, сообщает Montagne. 

Клод Жиро родился в 1936 году во французской коммуне Шамальер. Был актером театра и кино. Сыграл в разных картинах, но больше запомнился зрителям во всем мире как Филипп дю Плесси-Бельер – сначала двоюродный брат главной героини в фильме "Анжелика – маркиза ангелов", а потом – ее же муж ("Анжелика в гневе", "Анжелика и король"), снятых по роману Сержа и Анны Голон.

Также актер озвучивал Мела Гибсона, Роджера Мура, Дональда Сазерленда,Жан-Клода Ван Дамма и других голливудских звезд.

Несколько лет назад Клод Жиро осел в Сен-Прист-де-Шамп. Там он занимался разведением ирландских пони. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Имя нового президента США могут назвать только в январе

Такое мнение высказал эксперт

Рублю предрекли крах в ближайшее время при одном условии

Победа демократа в США не сулит ничего хорошего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей