Пикантной аудиозаписью поделилась дочка королевы шансона

В Сети появился разоблачающий отношение Любови Успенской к Валерии аудиоролик. Оказалось, певица серьезно недолюбливает свою коллегу по эстрадному цеху. Высказывая свои эмоции, Любовь Залмановна не стеснялась в выражениях.

Скандальную запись опубликовала наследница Успенской Татьяна Плаксина. О конфликте в звездном семействе известно давно. Видимо, дочка певицы решила подлить масла в огонь и сдать мать на порицание публике.

На ролике присутствует ненормативная лексика. В целом, Успенская делится своими соображениями по поводу востребованности Валерии. Любовь уверена, что супруга Иосифа Пригожина больше не интересна публике.

"У нее нет концертов. Она поет песни концертные, чтобы создать имидж, что у нее есть концерты", – сказано голосом Успенской.

Впрочем, вскоре Плаксина удалила аудиозапись. Однако скандальный материл разлетелся по соцсетям и прессе. Когда была сделана запись, Татьяна не уточняла. Да и Любовь с Валерий пока воздерживаются от комментариев, передает издание "7 дней".

К слову, Любовь Успенская постоянно попадает в скандалы. Недавно артистке досталось после откровений о личном.