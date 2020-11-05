Фанат встретил певицу на съемках популярного шоу

Юлии Началовой не стало в марте прошлого года, однако поклонники артистки до сих пор тяжело переживают утрату. В Сети постоянно всплывают неожиданные истории, связанные с певицей. Одной из них поделился поклонник Юлии Илья.

Мужчина познакомился с Началовой 20 лет назад, когда учился на факультете Культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны. Юлия была участницей известного в те времена шоу "Принцип домино", а Илья пришел туда в качестве зрителя. После окончания съемок молодой человек набрался смелости и подошел к знаменитости, "чтобы выразить свое восхищение".

"Помню, рядом с Юлей был ее тогдашний муж Дмитрий Ланской. Он вошел в комнату и как-то очень ревностно посмотрел на нас, когда улыбающаяся Юле прижалась ко мне в ответ на просьбу о совместном фото", – вспоминает Илья.

Он также признался, что если бы не Дмитрий, то он бы обязательно попросил у Началовой номер телефона, пишет издание "Дни.ру". О том, что так и не осмелился, Илья жалеет до сих пор.

Смерть Началовой преданный поклонник воспринял как личную трагедию. Фотографию, которая была сделана на съемках, Илья хранит до сих пор.

Ранее близкая подруга Юлии поделилась детскими снимками певицы.