Умерла актриса из фильма "Титаник"

О причинах смерти не сообщается

Эльза Рэйвен, сыгравшая в культовом американском фильме "Назад в будущее" женщину, кричавшую фразу "Спасите башню с часами", скончалась на 92 году жизни. Также она запомнилась ролью Иды Штраус – жены бизнесмена, которая погибла во время крушения "Титаника". 

О смерти актрисы сообщает Variety. Что стало причиной смерти артистки не разглашается. 

Рэйвен сыграла миссис Таунсенд в "Ужасе Амитивилля", а также появлялась в сериалах "Умник", "Скорая помощь" и другие. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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