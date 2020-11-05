О причинах смерти не сообщается

Эльза Рэйвен, сыгравшая в культовом американском фильме "Назад в будущее" женщину, кричавшую фразу "Спасите башню с часами", скончалась на 92 году жизни. Также она запомнилась ролью Иды Штраус – жены бизнесмена, которая погибла во время крушения "Титаника".

О смерти актрисы сообщает Variety. Что стало причиной смерти артистки не разглашается.

Рэйвен сыграла миссис Таунсенд в "Ужасе Амитивилля", а также появлялась в сериалах "Умник", "Скорая помощь" и другие.