Официально никому не принадлежит: у Ефремова нашли квартиру за 80 миллионов рублей

Официально никому не принадлежит: у Ефремова нашли квартиру за 80 миллионов рублей
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Недвижимость расположена в элитном доме на Никитском бульваре

У Михаила Ефремова и его дочери Анны-Марии нашли дорогостоящую квартиру, которая расположена в самом сердце столицы. Согласно данным, которые можно найти на Росреестре, имущество стоимостью в 80 миллионов рублей, так и не была оформлена в собственность. Фактически, сейчас квартира никому не принадлежит. 

Ранее в доме №17 жила мама Михаила Олеговича Алла Покровская, которой не стало в прошлом году. Сейчас там живет наследница актера Анна-Мария. Девушка говорит, что получила квартиру о наследству от бабушки, однако прошло уже больше года, а собственников у квартиры по-прежнему нет, пишет "РИА ФАН". 

К слову, квартира площадью 66,6 квадратных метра, расположена в самом известном доме театралов. Когда-то в 17 дом на Никитском бульваре въехали легендарные актеры: Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и другие. Сейчас этот дом можно назвать музеем, поскольку многие звезды советского театра и кино проживали именно там. 

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов захотел вернуть обратно часть денег, которые он заплатил родственникам погибшего курьера. Актер также пожаловался на финансовые проблемы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Выборы в США: американцы проголосовали за Трампа, но побеждает Байден

Оба претендента на кресло в Белом доме заявили о своей победе

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей