Недвижимость расположена в элитном доме на Никитском бульваре

У Михаила Ефремова и его дочери Анны-Марии нашли дорогостоящую квартиру, которая расположена в самом сердце столицы. Согласно данным, которые можно найти на Росреестре, имущество стоимостью в 80 миллионов рублей, так и не была оформлена в собственность. Фактически, сейчас квартира никому не принадлежит.

Ранее в доме №17 жила мама Михаила Олеговича Алла Покровская, которой не стало в прошлом году. Сейчас там живет наследница актера Анна-Мария. Девушка говорит, что получила квартиру о наследству от бабушки, однако прошло уже больше года, а собственников у квартиры по-прежнему нет, пишет "РИА ФАН".

К слову, квартира площадью 66,6 квадратных метра, расположена в самом известном доме театралов. Когда-то в 17 дом на Никитском бульваре въехали легендарные актеры: Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский, Евгений Евстигнеев и другие. Сейчас этот дом можно назвать музеем, поскольку многие звезды советского театра и кино проживали именно там.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов захотел вернуть обратно часть денег, которые он заплатил родственникам погибшего курьера. Актер также пожаловался на финансовые проблемы.