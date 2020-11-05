Руководству пришлось оптимизировать работу шоу

Слухи вокруг серьезных проблем "Клуба веселых и находчивых" обрастают все новыми подробностями. По мнению некоторых, шутки квнщиков изжили себя, а другие заявляют о тяжелом финансовом положении шоу. Прояснить ситуацию решил Юлий Гусман, один из самых популярных и влиятельных членов жюри юмористической передачи.

Прославленный кинорежиссер и телеведущий прокомментировал появившееся в СМИ известие о том, что организация "КВН-ВЛ" якобы планирует закрывать КВН. Компания организовывает выступления Высшей лиги "Клуба".

Гусман поспешил опровергнуть напугавшее миллионы поклонников передачи заявление. Юлий Соломонович рассказал, что КВН продолжит выходить в эфире. Однако руководству телешоу все же пришлось провести некоторую оптимизацию работы.

"Разговор этот долгий и непростой", – не стал вдаваться в подробности в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Гусман.

К слову, недавно известный юморист Александр Гудков обвинил шоу в том, то оно теряет актуальность. На выпад комика ответил телеведущий Валдис Пельш.