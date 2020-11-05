Появились подробности похорон Светланы Крючковой

Появились подробности похорон Светланы Крючковой
Светлана Крючкова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актриса решила переписать завещание, узнав о страшном заболевании

Светлане Крючковой пришлось пережить множество операций. Все началось с неудачной беременности, из-за которой актриса чуть не погибла на операционном столе, а после набрала 40 килограммов. 

После случилась страшная авария, из-за которой состояние здоровья знаменитости заметно ухудшилось, поэтому в 90-ые годы Крючкова буквально не вылезала из операционных. Всего за этот период она перенесла 10 операций, а в 2006 году она даже пережила клиническую смерть. Спасло ее действительно чудо.  

После этого казалось, что беды в жизни звезды советского кинематографа наконец закончились, но нет. В 2015 году у нее нашли большую опухоль на терминальной стадии. Онкологию обнаружил кот, который начал тереться об определенное место. 

После всех этих неудач актриса решила, что будет лучше, если она все-таки заранее подготовится к своей смерти. Крючкова переписала завещание, спланировала похороны и уже выбрала похоронное платье, пишет "Комсомольская правда".

"После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям", - 

признается артистка. Она также подчеркнула, что в прощальном письме запретила своим близкими плакать.

Ранее стало известно, что актрису вновь госпитализировали, но причина плохого самочувствия звезды остается загадкой.

Юлия МИХАЙЛОВА

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