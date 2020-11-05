Юморист показал совместное фото с дочкой Аллы Борисовны

В последнее время Кристина Орбакайте большую часть времени проводит в США, где живет ее муж. Сейчас она наконец-то вернулась в Москву и приступила к работе. На одной из съемочных площадок она пересеклась с супругом своей матери Максимом Галкиным. Юморист поспешил запечатлеть этот момент, а заодно и прокомментировал недавние новости о своей семье.

Муж Аллы Борисовны рассказал, что их с Орбакайте рассмешили новости о том, что дочка Примадонны не любит ее младших наследников Лизу и Гарри.

"Уж сколько лет про себя читаем, но до сих пор удивляемся, как хватает наглости на пустом месте ради хайпа и цитируемости сочинять небылицы об отношениях внутри семьи", – возмущается Галкин.

В комментариях пользователи социальной сети поддержали комика и отметили, что они с Орбакайте очень молодо выглядят. "Попробуйте Кристине надеть парик, чтоб на Аллу Борисовну была похожа, сейчас на фото прям одно лицо", "У вас замечательная семья", "Орбакайте не меняется вообще, красотка неописуемая. Да и мальчик слева, видимо, только школу закончил", "Гарри Поттер и великолепная блондинка", "Папа с дочей", – написали поклонники.

Напомним, Кристина Орбакайте в одном из интервью заявила, что была против рождения близнецов, поскольку, по ее словам, Алла Борисовна не способна быть настоящей матерью.

Ранее Галкина обвинили в том, что он злоупотребляет пластическими операциями. Муж Примадонны решил с юмором ответить на критику злопыхателей.