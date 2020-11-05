Пригожин дал оплеуху оскорбившей его жену Успенской

Пригожин дал оплеуху оскорбившей его жену Успенской
Иосиф Пригожин. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер вступился за честь опороченной супруги

Дочь Любови Успенской Татьяна помогает своей звездной матери оставаться в центре внимания. Плаксина с радостью становится зачинщицей скандалов. Накануне она дала обществу послушать приватный разговор королевы шансона, в котором та матом крыла певицу Валерию. Отстаивать достоинство супруги пришлось Иосифу Пригожину.

В скандальной аудиозаписи голосом Успенской сообщается о невостребованности Валерии. Мол, она держится на плаву только за счет мужа, звездного продюсера. Любовь уверена, что ради Валерии Иосиф готов на все. И только его покровительство обеспечивает певице славу.  

Комментируя это выпад, Пригожин заявил, что подобные высказывания не стоят внимания. Нецензурную брань Любови он назвал "бабским кухонным разговором".


"Меня уже не удивляют завистливые сплетни и перемывание косточек на кухне", -– сообщил в интервью Newinform.com продюсер.

Что действительно ужаснуло Пригожина, так это то, как общаются Успенская с дочерью. А брань певицы только продемонстрировала ее настоящую сущность. Пригожин напомнил, что в этом мире за все приходится рано или поздно платить.

Ольга ФЕДОРОВА

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