"Прекрасная и единственная": Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения

"Прекрасная и единственная": Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер показал фото супруги с необычного ракурса

Сегодня свое 39-летие празднует Ксения Собчак. Телеведущую поздравили близкие и коллеги, а муж Константин Богомолов в честь праздника опубликовал необычный пост. Подписчики публикацию режиссера сочли невероятно трогательной.

Автор "Содержанок" показал снимок супруги на фоне ночного города. Собчак протянула руку к Останкинской башне, мерцающей разноцветными огнями. Необычный кадр Богомолов дополнил не менее оригинальной подписью:

"Она протыкает небо, прожигает лед и достает до печенок. Прекрасная и единственная. Горжусь-обожаю-восхищаюсь".

Оказалось, кадр не был постановочным и сама Ксения увидела его впервые. Именинница написала в комментариях: "Я даже не заметила, как ты меня так снял красиво!"

Подписчики режиссера завалили пару комплиментами, отметив, что супруги гармонично смотрятся вместе. В Сети также оценили и трогательное признание Богомолова:

"Константин! Вы оригинален! Какой Вы замечательный муж!", "Вы очень гармоничны вместе, я понимаю почему Ксения выбрала Вас, передавайте поздравления!", "Она гений и вы гений. За вами наблюдать одно удовольствие", "Вот это поздравление от любящего мужчины".

Впрочем, не все верят в брак Собчак и Богомолова. Недавно паре предсказали расставание в течение ближайших двух-трех лет.

Несмотря на это, у супругов, похоже, все отлично. Собчак даже приревновала режиссера, когда тот целовался с другой на съемочной площадке.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
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бесы и внешне и внутри
Гость
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Действительно, многих уже до печёнок достала.
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