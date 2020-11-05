Стала известна судьба Донцовой после вестей о смерти от COVID-19

Стала известна судьба Донцовой после вестей о смерти от COVID-19
Дарья Донцова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Несколько дней назад состояние писательницы резко ухудшилось

На прошлой неделе стало известно, что Дарья Донцова заразилась коронавирусом. В СМИ стали появляться сообщения в том, что писательница находится в тяжелом состоянии, а некоторые и вовсе заговорили о ее смерти. Сегодня автор детективов записала видеообращение из больничной палаты, чтобы опровергнуть тревожные слухи.

"Я жива", – успокоила поклонников писательница. Она отметила, что так ее "хоронят" уже в третий раз, поэтому призвала не верить домыслам. Состояние Донцовой улучшилось: она снова чувствует вкус еды и может самостоятельно стоять. Кроме того, в больнице литератор продолжает работать над новой книгой.

Писательница не утратила жизнерадостность и даже в такой непростой ситуации принялась шутить над своими новыми развлечениями: катанием на коляске и ожиданием булочек с изюмом. Донцова призвала подписчиков не унывать и сохранять силу духа:

"Хорошее настроение может быть в любой ситуации – даже в палате реанимации".

Автор книг также объяснила, почему она редко выходит на связь с аудиторией. Она призналась, что с капельницей снимать новые ролики непросто – в этот момент кадр попали жуткие синяки на руках писательницы.

"Какое ж я вам видео из больницы выставлю? Постановку клизмы?"

– рассмеялась Донцова, объяснив, почему в последнее время публикует архивные ролики с собаками. При этом даже в опасной болезни писательница умудрилась найти преимущества. Она отметила, что это испытание позволило увидеть ей неприятные стороны характера, с которыми впоследствии Донцова сможет бороться. Кроме того, коронавирус помог звезде детективных романов увидеть, сколько у нее замечательных друзей, заключила она.

Напомним, что об ухудшении состояния Донцовой СМИ писали несколько дней назад.

Карина СИРАЗОВА

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