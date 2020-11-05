Артистке пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству

Новой героиней программы "Судьба человека" стала певица Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим. В разговоре с Борисом Корчевниковым артистка призналась, что родилась с необычной патологией.

Когда мать певицы Светлана Максимова впервые увидела дочь, она сильно испугалась. На левой руке малышки было не пять, а шесть пальцев. Женщину поспешил успокоить врач.

"Ничего страшного. Подумаешь, на пианино она вам не сыграет", – отметил специалист.

В итоге Марине сделали операцию, удалив лишний палец. Певица практически ничего не помнит про то, что происходило в раннем детстве. О врожденной аномалии напоминает только шрам на руке.

В детстве МакSим решила научиться играть на фортепиано несмотря на прогнозы врачей. Это стало ее главной целью.

Артистка долгое время не появлялась на публике. Напомним, в апреле 2019 года певица попала в серьезную аварию. Абросимова спешила на свой обратный рейс в Москву. Фанаты артистки надеялись на ее скорейшее выздоровление и возвращение в шоу-бизнес, однако 1-го февраля 2020 года МакSим объявила об уходе со сцены. Такое решение было связано с обострением проблем со здоровьем после злополучного ДТП.