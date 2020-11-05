Приходится экономить: Буланова призналась в финансовых трудностях

Приходится экономить: Буланова призналась в финансовых трудностях
Татьяна Буланова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рассказала, как справляется с проблемами во время пандемии

В период коронавируса Татьяна Буланова, как и многие другие россияне, испытывает трудности, при этом с серьезными финансовыми проблемами артистке все же сталкиваться не пришлось. Звезда разъяснила недавние сообщения о том, что она жаловалась на свое положение.

Певица отметила: если театры и концертные залы снова закроются, то артисты как "самый незащищенный слой населения" серьезно пострадают, ведь они зарабатывают живыми выступлениями. Все, что остается, – это ждать решения властей и учиться выживать. Буланова добавила:

"Да и потом, если пандемия усилится, то пострадают не только артисты, но и рестораторы, продавцы, сфера услуг, бизнесмены".

Сама певица старается "выкручиваться" с помощью экономии и получения алиментов на 13-летнего сына. Татьяна опровергла сообщения о том, что она жаловалась на финансовое состояние.

"Это не так. Да, было не очень просто, как и всем остальным",

рассказала РИА ФАН исполнительница хита "Не плачь". В разговоре с "Вечерней Москвой" артистка также добавила, что экономия дается ей непросто – деньги копить она не умеет.

А вот в личной жизни Булановой все хорошо. Татьяна уже год встречается с новым мужчиной, однако его имя пока держит в секрете. Недавно певица призналась, что влюбленные провели весь карантин вместе, а во время болезни избранник не отходил от постели звезды.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

Гость
Ответить
Самый незащищенный слой населения? Скромней надо жить,а то привыкли к шикарной жизни,понакупали хоромы,а теперь все содержать денег не хватает. Еще хотят вызвать жалость?
Кедр
Ответить
деньги копить она не умеет - распи......здяйка
1
новости партнеров

Выборы в США: американцы проголосовали за Трампа, но побеждает Байден

Оба претендента на кресло в Белом доме заявили о своей победе

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей