Певица рассказала, как справляется с проблемами во время пандемии

В период коронавируса Татьяна Буланова, как и многие другие россияне, испытывает трудности, при этом с серьезными финансовыми проблемами артистке все же сталкиваться не пришлось. Звезда разъяснила недавние сообщения о том, что она жаловалась на свое положение.

Певица отметила: если театры и концертные залы снова закроются, то артисты как "самый незащищенный слой населения" серьезно пострадают, ведь они зарабатывают живыми выступлениями. Все, что остается, – это ждать решения властей и учиться выживать. Буланова добавила:

"Да и потом, если пандемия усилится, то пострадают не только артисты, но и рестораторы, продавцы, сфера услуг, бизнесмены".



Сама певица старается "выкручиваться" с помощью экономии и получения алиментов на 13-летнего сына. Татьяна опровергла сообщения о том, что она жаловалась на финансовое состояние.

"Это не так. Да, было не очень просто, как и всем остальным",

– рассказала РИА ФАН исполнительница хита "Не плачь". В разговоре с "Вечерней Москвой" артистка также добавила, что экономия дается ей непросто – деньги копить она не умеет.

А вот в личной жизни Булановой все хорошо. Татьяна уже год встречается с новым мужчиной, однако его имя пока держит в секрете. Недавно певица призналась, что влюбленные провели весь карантин вместе, а во время болезни избранник не отходил от постели звезды.