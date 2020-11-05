"Копия мамочка": жена Петросяна показала новое фото с сыном

"Копия мамочка": жена Петросяна показала новое фото с сыном
Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники пришли к выводу, что малыш похож на Брухунову

В сентябре этого года общественность была шокирована информацией о том, что Евгений Петросян стал отцом. Этой новостью поделился сам артист, опубликовав первое фото с сыном Ваганом в день своего 75-летия. С тех пор и юморист, и его супруга Татьяна Брухунова периодически радуют поклонников умилительными кадрами с наследником.

Новая фотография появилась в инстаграм-аккаунте Брухуновой. На ней запечатлен маленький Ваган, сидящий на стуле. Малыш улыбается, глядя куда-то в сторону. Татьяна одела сына в бежевый чепчик, белую кофту в красный горох и синие штаны под цвет обивки предмета мебели.

"Мой Ваган", – лаконично написала жена Петросяна.

Пользователи Сети пришли в восторг от данного снимка.

"Какой славный парень", "Такой замечательный малыш", "Милый мальчик", "Господи, какое счастье!" – прокомментировали подписчики.

Некоторые начали рассуждать, на кого именно похож ребенок. Многие из них пришли к выводу, что Ваган – это миниатюрная копия Брухуновой.

"Малыш очень похож на Вас", "Копия, вот правда ж мальчики чаще всего похожи на матерей", "Копия мамочка!!!" – не унимались поклонники.

По некоторым данным, Ваган родился 13 марта 2020 года. Имя малыш получил в честь своего дедушки, отца Евгения Петросяна Вагана Межлумовича. 

Ранее поползли слухи о том, что у Татьяны Брухуновой появился молодой любовник. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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