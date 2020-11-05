Музыкант считает, что певице не стоит так рано планировать будущее наследницы

Микелла, вторая дочь Алсу, судя по всему, собирается продолжать музыкальную карьеру. Полтора года назад из-за победы девочки в шоу "Голос" разразился громкий скандал, но несмотря на обрушившуюся критику, она продолжила заниматься творчеством. Однако Юрий Лоза считает, что Алсу, которая пытается сделать из наследницы артистку, поступает неправильно.

Сегодня стало известно, что исполнительница хита "Иногда" зарегистрировала сценическое имя Микеллы аж в четырех вариантах. Лоза высказался: заранее строить планы на ребенка нельзя, чтобы тому потом не пришлось заниматься нелюбимым делом. Кроме того, дочери звезды всего 12 лет – ее голос еще может измениться, отметил музыкант.

"Это большая ошибка", – поделился своим мнением Лоза. – Любого ребенка можно запрограммировать на то, что он якобы станет звездой, а потом его голос сломается так, что он уже будет недопевцом, недоартистом, непонятно кем".

Певец пояснил: это относится не только к звездным детям, а вообще ко всем. Исполнитель хита "Плот" поделился в беседе с "Вечерней Москвой", что прежде чем обещать ребенку карьеру на эстраде, нужно убедиться, что ему действительно это надо, а также следить за талантами и интересами, чтобы помочь их развивать.

Недавно Микелла попробовала себя и в качестве ведущей "С добрым утром, малыши", после чего Алсу осудили за продвижение дочери.