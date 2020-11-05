Потеряла 17 килограммов: Лолита раскрыла секрет стройности

Потеряла 17 килограммов: Лолита раскрыла секрет стройности
Лолита. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица утверждает, что важно обратиться к правильному специалисту

В период самоизоляции Лолите удалось не только сохранить форму, но и похудеть еще сильнее. Преображение звезды обсуждают до сих пор – некоторые поговаривают, что не обошлось без хирургического вмешательства. Секретом своей стройности певица поделилась с журналистами.

Артистка рассказала, что не придерживалась строгой диеты: ела жареный картофель ночью и много сладкого, ни в чем себя не ограничивая. При этом за последний год, по словам ее друга, звезда потеряла 17 кг – сама она уже давно не взвешивалась, поэтому точный вес сказать не может.

Изменения во внешности Лолиты начались, когда она стала следить за своим здоровьем. Певица отметила, что после определенного возраста главным человеком в жизни становится врач-эндокринолог. Причем специалист не помогает худеть – он помогает держать под контролем гормоны. И, если прислушиваться к желаниям организма, то и вес будет в норме. Лолита поделилась в интервью Wday.ru, что два месяца не ела мясо, хотя раньше его очень любила – просто не хочется.

Однако пластический хирург уверен, что дело не только в здоровом образе жизни. Специалист предположил, что Лолита сделала операцию по уменьшению желудка.

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Опасные операции и голодание: как худели российские звезды
Александр Морозов. Фото: instagram.com/morozov_artist/ Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Андрей Разин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Лолита Милявская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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