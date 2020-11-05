Актриса снялась в провокационной фотосессии

Мария Горбань не стесняется делиться откровенными фотографиями в личных соцсетях. Актриса обладает шикарной фигурой, чем поражает своих многочисленных поклонников.

На этот раз звезда сериала "Кухня" выложила снимок в бежевом купальнике, который идеально подчеркнул ее формы. Горбань прислонилась к гранитной стене, подняв руки над головой. Лицо артистка повернула в профиль, кокетливо смотря куда-то вдаль.

"Мне снятся его глаза, но чаще всего – не спится. А дождик вчера сказал: "Любовь на твоих ресницах…" – привела строки из стихотворения Мария.

Подписчики актрисы по достоинству оценили свежую фотографию и образ Горбань.

"Идеальна", "Космическая", "Мария! Вы – редкое сочетание красоты и ума, не пустой человек, и это прекрасно, в Вас все прекрасно", "Классная фигура", – завалили свою любимицу комплиментами пользователи "Инстаграм".

Напомним, Мария Горбань стала популярной благодаря ролям в таких сериалах, как "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд" и других. Также с 2018 года звезда являлась ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и решка. Россия".

Кстати, недавно артистка произвела фурор, опубликовав снимок для мужского журнала. На нем актриса позирует полностью обнаженной.