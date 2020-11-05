"Космическая": звезда "Кухни" похвасталась фигурой в купальнике

"Космическая": звезда "Кухни" похвасталась фигурой в купальнике
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha
Актриса снялась в провокационной фотосессии

Мария Горбань не стесняется делиться откровенными фотографиями в личных соцсетях. Актриса обладает шикарной фигурой, чем поражает своих многочисленных поклонников.

На этот раз звезда сериала "Кухня" выложила снимок в бежевом купальнике, который идеально подчеркнул ее формы. Горбань прислонилась к гранитной стене, подняв руки над головой. Лицо артистка повернула в профиль, кокетливо смотря куда-то вдаль.

"Мне снятся его глаза, но чаще всего – не спится. А дождик вчера сказал: "Любовь на твоих ресницах…" – привела строки из стихотворения Мария.

Подписчики актрисы по достоинству оценили свежую фотографию и образ Горбань.

"Идеальна", "Космическая", "Мария! Вы – редкое сочетание красоты и ума, не пустой человек, и это прекрасно, в Вас все прекрасно", "Классная фигура", – завалили свою любимицу комплиментами пользователи "Инстаграм".

Напомним, Мария Горбань стала популярной благодаря ролям в таких сериалах, как "Кухня", "Отель Элеон", "Гранд" и других. Также с 2018 года звезда являлась ведущей популярного трэвел-шоу "Орел и решка. Россия".

Кстати, недавно артистка произвела фурор, опубликовав снимок для мужского журнала. На нем актриса позирует полностью обнаженной. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России

Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ

В Москве указали на причины возможного проигрыша Трампа

Пандемия COVID-19 заставила колеблющихся избирателей определиться со своими приоритетами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей