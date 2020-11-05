Вдову и дочь актера спасает только помощь Михалкова

Вот уже некоторое время не утихает скандал вокруг имущества покойного Алексея Баталова. Главными подозреваемыми в присвоении денег и недвижимости актера по-прежнему остаются Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Адвокат супруги звезды кинофильма "Москва слезам не верит" Гитаны Леонтенко и дочери Марии Баталовой Павел Астахов рассказал, что женщины находятся в бедственном положении.

По словам защитника, после махинаций с имуществом Баталова потерпевшие остались без средств к существованию. Они живут лишь на те деньги, которые им выделяет Никита Михалков. Отметим, что известный режиссер вызвался помочь Гитане Леонтенко, как только узнал о случившемся. Это стало своеобразным долгом для Никиты Сергеевича, ведь он много лет дружил с Алексеем Владимировичем.

"Только вчера Гитана Аркадьевна мне звонила и спрашивала, когда Никита Сергеевич переведет им деньги на продукты. Эти женщины действительно живут на последние гроши, у них ничего не осталось", – сообщил Астахов в программе "Прямой эфир".

Данное дело обрастает все новыми неожиданными подробностями. Недавно в квартире Цивина и Дрожжиной были найдены коллекционные рукописи и другие ценности. Следственный комитет пытается выяснить, кто является настоящим хозяином найденного. Возможно, что-то актриса и юрист украли у семьи Баталова.

Ранее стало известно о том, что вдова Караченцова Людмила Поргина заступилась за Цивина и Дрожжину.