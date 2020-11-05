Замужняя Стоцкая закрутила роман с молодым артистом - СМИ

Замужняя Стоцкая закрутила роман с молодым артистом - СМИ
Анастасия Стоцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
По слухам, артистка сильно влюбилась в своего коллегу

Анастасия Стоцкая, которая уже больше десяти лет живет с мужем Cергеем Абгаряном, закрутила роман с молодым артистом. По слухам, певица встречается с коллегой по мюзиклу "Шахматы" Александром Казьминым, который младшее ее на семь лет. Такая информация появилась в СМИ.

"Говорят, Настька влюбилась по уши в мальчика, который сильно младше, настолько, что надышаться не может",

пишет телеграм-канал "НеМалахов". По некоторой информации, Казьмин тоже несвободен и живет с бывшей участницей "Голоса", которая, кстати, в курсе его интрижки со Стоцкой.

Звезда мюзиклов сплетни о своей неверности никак не прокомментировала, да и в центре скандалов артистка оказывается редко. Однако стоит отметить, что последний снимок с мужем Стоцкая публиковала в "Инстаграм" больше года назад. Значит ли это, что в паре действительно разлад, неизвестно.

Журналисты обратили внимание, что ради премьеры мюзикла 38-летняя певица заметно похудела. РИА ФАН отмечает: возможно, дело не только в ответственном отношении к роли, но и в новой влюбленности.

При этом в Сети до сих пор обсуждают поразительное сходство сына Анастасии Стоцкой с наследником Филиппа Киркорова. Напомним, что раньше ходили слухи о романе поп-короля со своей подопечной.

Карина СИРАЗОВА

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