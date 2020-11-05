Умер известный музыкант

Артисту было 76 лет

Умер экс-вокалист группы Uriah Heep Кен Хенсли. Трагическую новость сообщил брат рок-музыканта Тревор Хенсли на своей странице в "Фейсбук".

Отмечается, что смерть наступила накануне вечером. Причины трагедии не уточняются.

"Кен ушел из жизни, но он никогда не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах", – написано в публикации. 

Стало известно, что тело Кена Хенсли кремируют. Ритуальный процесс произойдет на закрытой церемонии, которая состоится в Испании. Артисту было 76 лет. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Эксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России

Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ

Ради возвращения Курил: в Китае разгадали причину отставки японского премьера

Политик не оставил надежды изменить статус островов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей