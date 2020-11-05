Артисту было 76 лет

Умер экс-вокалист группы Uriah Heep Кен Хенсли. Трагическую новость сообщил брат рок-музыканта Тревор Хенсли на своей странице в "Фейсбук".

Отмечается, что смерть наступила накануне вечером. Причины трагедии не уточняются.

"Кен ушел из жизни, но он никогда не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах", – написано в публикации.



Стало известно, что тело Кена Хенсли кремируют. Ритуальный процесс произойдет на закрытой церемонии, которая состоится в Испании. Артисту было 76 лет.