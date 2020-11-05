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Умер экс-вокалист группы Uriah Heep Кен Хенсли. Трагическую новость сообщил брат рок-музыканта Тревор Хенсли на своей странице в "Фейсбук".
Отмечается, что смерть наступила накануне вечером. Причины трагедии не уточняются.
"Кен ушел из жизни, но он никогда не будет забыт и навсегда останется в наших сердцах", – написано в публикации.
Стало известно, что тело Кена Хенсли кремируют. Ритуальный процесс произойдет на закрытой церемонии, которая состоится в Испании. Артисту было 76 лет.
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