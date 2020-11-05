Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
С гибели Полины Лобановой прошло уже больше двух лет, однако в деле звезды "Дома-2" появились новые детали. Ранее причиной трагедии называли сердечную недостаточность, теперь же экспертиза показала, что ее спровоцировали запрещенные вещества. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника РЕН ТВ, это автоматически подразумевает возбуждение уголовного дела. Теперь правоохранители займутся поисками дилеров, у которых экс-участница телестройки могла купить запрещенные вещества.
Следственный комитет начал проверку по этому делу 3 ноября, сообщает АГН "Москва".
Полина Лобанова погибла в июле 2018 г. спустя несколько дней после своего 20-летия. Звезду "Дома-2" нашли в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Очевидцы говорили, что девушка принимала запрещенные вещества на вечеринке.
Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ
Политик не оставил надежды изменить статус островов