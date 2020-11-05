Полиция начала розыск замешанных в трагедии

С гибели Полины Лобановой прошло уже больше двух лет, однако в деле звезды "Дома-2" появились новые детали. Ранее причиной трагедии называли сердечную недостаточность, теперь же экспертиза показала, что ее спровоцировали запрещенные вещества. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника РЕН ТВ, это автоматически подразумевает возбуждение уголовного дела. Теперь правоохранители займутся поисками дилеров, у которых экс-участница телестройки могла купить запрещенные вещества.

Следственный комитет начал проверку по этому делу 3 ноября, сообщает АГН "Москва".

Полина Лобанова погибла в июле 2018 г. спустя несколько дней после своего 20-летия. Звезду "Дома-2" нашли в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Очевидцы говорили, что девушка принимала запрещенные вещества на вечеринке.