Спустя два года: в деле погибшей звезды "Дома-2" произошел новый поворот

Спустя два года: в деле погибшей звезды "Дома-2" произошел новый поворот
Полина Лобанова. Фото: instagram.com/pela_lobanova
Полиция начала розыск замешанных в трагедии

С гибели Полины Лобановой прошло уже больше двух лет, однако в деле звезды "Дома-2" появились новые детали. Ранее причиной трагедии называли сердечную недостаточность, теперь же экспертиза показала, что ее спровоцировали запрещенные вещества. Об этом журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника РЕН ТВ, это автоматически подразумевает возбуждение уголовного дела. Теперь правоохранители займутся поисками дилеров, у которых экс-участница телестройки могла купить запрещенные вещества.

Следственный комитет начал проверку по этому делу 3 ноября, сообщает АГН "Москва".

Полина Лобанова погибла в июле 2018 г. спустя несколько дней после своего 20-летия. Звезду "Дома-2" нашли в ванной приятеля, с которым она провела ночь в клубе. Очевидцы говорили, что девушка принимала запрещенные вещества на вечеринке.

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Андрей Кадетов. Фото: instagram.com/andrey_kadetov Мария Политова. Фото: instagram.com/love___tv/
Анастасия Тарасюк. Фото: instagram.com/anastasiatarasyuk/ Светлана Устиненко. Фото: instagram.com/svetlana_ust Полина Лобанова. Фото: instagram.com/spletni_com
Карина СИРАЗОВА

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