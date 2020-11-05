"Издевается над родными": вдовец Легкоступовой довел дочь звезды до слез

"Издевается над родными": вдовец Легкоступовой довел дочь звезды до слез
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яхтсмен перестал делать вид, что он скорбит по певице

Пока родные Валентины Легкоступовой изо всех сил бьются, чтобы узнать правду о смерти звезды, вдовец Юрий Фирсов уже вернулся к прежней жизни. Муж певицы похвастался победой на соревнованиях, чем довел дочь погибшей Анетту до слез.

Фирсов опубликовал снимок с регаты, где он позирует с призом. "Закусываем кубком за первый приход!" – подписал пост в "Инстаграм" вдовец. В комментариях возмутились, что в такой непростой период в жизни тех, кто любил Легкоступову, ее супруг умудряется весело проводить время в море: "Там было без всякой экспертизы понятно, и что ты хотел тоже понятно".

Кадр прислали родственникам исполнительницы хита "Ягода-малина", и увиденное шокировало их. Сергей Жорин рассказал, что дочь певицы позвонила ему в слезах: она не понимает, как можно публиковать такие радостные фото после потери любимого.

"Из этого можно сделать вывод, что он не только не скорбит, но даже и перестал делать видимость скорби и фактически издевается над родными и близкими Валентины Легкоступовой",

прокомментировал ситуацию адвокат в разговоре с "Пятым каналом". Жорин добавил: они надеются, что будет возбуждено уголовное дело, а все виновные – найдены.

А вот сын певицы Матвей тяжело переносит утрату. По сообщениям СМИ, 19-летнего наследника звезды положили в клинику неврозов. Кстати, Анетта рассказывала ранее, что Фирсов однажды напал на ее брата с ножами, а после – выставил из дома.

Карина СИРАЗОВА

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