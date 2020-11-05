"Сильно ударил меня": Асмус досталось на съемках фильма

"Сильно ударил меня": Асмус досталось на съемках фильма
Кристина Асмус. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
С актрисой случился нелепый казус

На данный момент Кристина Асмус снимается в комедии "Булки", премьера которой назначена на следующий год. В личном микроблоге актриса рассказала об инциденте, произошедшем с ней на съемочной площадке.

Асмус отметила, что фильм начинается со следующей сцены: ее героиня лежит на кровати и смотрит "сторис" в "Инстаграм". В какой-то момент спящий рядом муж переворачивается на другой бок и случайно задевает смартфон.

Кристина и ее "супруг" Арсений Робак начали реализовывать задуманное. При этом актриса держала телефон над лицом, чтобы он попал в кадр.

"Ну и мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз", – поделилась артистка.

От удара на лице Асмус образовалась шишка. Бывшая жена Гарика Харламова подошла к ситуации с юмором.

"Здесь должна быть шутка про третий глаз, но вы и без меня справитесь", – написала Кристина.

Пользователи Сети заметили, что ради красивой картинки на экране иногда приходится страдать. 

Ранее стало известно о том, что Кристина Асмус облачилась в свадебное платье и сфотографировалась у ЗАГСа. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Маврик
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Бережней нужно относиться к актрисам! Вот что! А то Полищук в своё время покалечили, и по сей день жила бы, наверное. Ничего смешного!
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