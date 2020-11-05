"Могла спереть что-то в магазине": Глюкоза сделала откровенное признание

"Могла спереть что-то в магазине": Глюкоза сделала откровенное признание
Глюкоза. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица росла проблемным ребенком

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, стала новой гостьей программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Певица призналась, что в прошлом она была настоящей бунтаркой.

Артистка откровенно рассказала о том, что в юные годы нередко попадала в различные неприятные инциденты, за которые сейчас ей стыдно. 

"Я была сложным ребенком. Могла напиться, спереть что-то в магазине", – поделилась воспоминаниями Глюкоза.

Певица заявила, что в те времена она абсолютно не хотела учиться, поэтому приносила домой плохие оценки. Также она состояла на учете в детской комнате милиции. Туда юная бунтарка попала всего один раз, передает "Телепрограмма". 

Это случилось тогда, когда Глюкозе было 9 лет. Вместе со старшей сестрой они весело проводили время на территории детского сада. Уставшие от шума жильцы находящегося рядом дома вызвали милицию. Девочка отделалась достаточно легко.

"Меня сфотографировали в отделении и отправили домой", - отметила Чистякова-Ионова.

Напомним, певица состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Пара растит двоих дочерей – Лидию и Веру. 

Ранее стало известно, что Глюкозу раскритиковали за фото без юбки. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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