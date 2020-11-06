Певица лобызалась с другим мужчиной прямо на глазах у мужа

Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в соцсети весьма провокационный ролик. Он запечатлел на камеру, как его супруга певица Валерия целуется с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым. За несколько часов видео набрало под сто тысяч просмотров и стало причиной бурных обсуждений.

На кадры попал момент совместного времяпрепровождения артистов. Филипп с Валерией едут на эскалаторе, распевая песни. В какой-то момент артистка, глядя на звездного коллегу, протягивает:

"А я пьяная, пьяная, пьяная… От тебя…"

Пораженный таким "признанием" Киркоров предлагает сорвать маски (медицинские) и слиться в поцелуе. Валерия протестовать не стала и нежно прижалась устами к губам Филиппа. Выступающий оператором сего действа Иосиф Пригожин не стал комментировать поведение жены – за него это сделали подписчики, отмечает "Пятый канал".



"Куда муж смотрит?", "Вы не ревнуете Леру?", "Иосиф, как позволил такое?" – возмущаются фолловеры.

К слову, недавно семейство Иосифа и Валерии втянули в грязный скандал. В Сети появилась аудиозапись, на которой Любовь Успенская матом костерит исполнительницу хита "Часики".