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Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в соцсети весьма провокационный ролик. Он запечатлел на камеру, как его супруга певица Валерия целуется с королем поп-эстрады Филиппом Киркоровым. За несколько часов видео набрало под сто тысяч просмотров и стало причиной бурных обсуждений.
На кадры попал момент совместного времяпрепровождения артистов. Филипп с Валерией едут на эскалаторе, распевая песни. В какой-то момент артистка, глядя на звездного коллегу, протягивает:
"А я пьяная, пьяная, пьяная… От тебя…"
Пораженный таким "признанием" Киркоров предлагает сорвать
маски (медицинские) и слиться в поцелуе. Валерия протестовать не стала и нежно
прижалась устами к губам Филиппа. Выступающий оператором сего действа Иосиф Пригожин
не стал комментировать поведение жены – за него это сделали подписчики, отмечает "Пятый канал".
"Куда муж смотрит?", "Вы не ревнуете Леру?", "Иосиф, как позволил такое?" – возмущаются фолловеры.
К слову, недавно семейство Иосифа и Валерии втянули в грязный скандал. В Сети появилась аудиозапись, на которой Любовь Успенская матом костерит исполнительницу хита "Часики".
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