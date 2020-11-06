Появились подробности интимных съемок с Калашниковой

Появились подробности интимных съемок с Калашниковой
Анна Калашникова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка переживает, что кадры станут достоянием общественности

Анна Калашникова решила перестать афишировать свою личную жизнь. Свои отношения с бывшим возлюбленным звезда тщательно скрывала от любопытных журналистов. Тогда актриса была уверена, что нашла "своего" человека и была счастлива. Однако спустя время ей пришлось расстаться с возлюбленным. Только, кажется, мужчина не готов так просто отпускать Анну. Калашникова рассказала, что начала получать от него сообщения с угрозами. 

Оказалось, что молодой человек написал Анне и предложил ей увидеться. Девушка наотрез отказалась. Такой ответ ее экс-возлюбленного не устроил, и теперь он угрожает Калашниковой выложить в Сеть их интимное видео. 

"Если будешь ломаться, выложу в соцсети интересное видео с нами, – заявил мужчина. – Я – добрый человек, но если на мою доброту отвечают так..." – говорится в переписке. 

Модель от такого поведения бывшего любовника пришла в ужас. Она предположила, что мужчину раздражает, что сейчас она снова счастлива в отношениях, поэтому он решил напомнить о себе, пишет "Собеседник.ру". 

К слову, по словам Анны, никаких видео она не снимала. Но при этом актриса не исключает, что ее избранник мог установить скрытые камеры в квартире, где они встречались. 

Ранее Анна Калашникова раскрыла подробности интимной жизни Гарика Харламова. Актриса отметила, что после развода шутки комика стали более пошлыми, потому что ему не хватает ласки и женского внимания. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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