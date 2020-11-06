"Редкостный подлец": Охлобыстин обрушился на американца из "Интернов"

"Редкостный подлец": Охлобыстин обрушился на американца из "Интернов"
Иван Охлобыстин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный российский актер выдал правду о заокеанском коллеге

Иван Охлобыстин вспомнил о совместной работе с американским актером Одином Байроном на съемках сериала "Интерны". И, рассказав, как этот исполнитель роли Фила Ричардса после возвращения на родину отозвался о нем, припечатал молодого актера грубым словом.

Он назвал заокеанского коллегу "редкостым подлецом". При этом отметил, что тот неплохой парень и артист.

Работать с Байроном было хорошо, добавил Охлобыстин. Только вышла одна неловкость. Во время подготовок к съемкам исполнитель роли врача Андрея Быкова не знал о сексуальной ориентации партнера и отпускал "казарменные" шуточки. Тот стеснялся, но не возмущался, ведь он "нормальный человек".

Наступило время, когда отношения между Россией и США начали портиться с каждым днем все больше. Один Байрон уже был в Америке. Возможно, тогда соотечественники не очень хорошо относились к нему из-за долгой работы в нашей стране, и ему нужно было как-то "оправдаться" за это, предположил Охлобыстин.

Как-то в одном небольшом городке журналистка попросила американского актера назвать самое жуткое из жизни в России. Поскольку у того в нашей стране все было очень хорошо, он сообщил об Охлобыстине как о злодее.

Тогда вспыхнул скандал, но "доктор Быков" о нем не слышал. Теперь Иван Охлобыстин заявил в беседе с корреспондентом "Собеседника", что, если встретится с Одином Байроном, будет с ним чересчур дружелюбен. Российский актер жалеет, что причинил боль американскому коллеге.

Ранее Иван Охлобыстин высказался о ситуации в Белоруссии, а также назвал ошибки и заслуги президента Александра Лукашенко. Если в Республике сменится власть, начнутся большие проблемы, отметил он.

Фоторепортаж
Иван Охлобыстин написал некролог Гарику Сукачеву
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Полина ДОРОЖКИНА

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