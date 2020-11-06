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Уже не один год Анастасия Заворотнюк борется со страшной болезнью. Поклонники актрисы внимательно следят за новостями о ее здоровье и пытаются узнать у родных, в каком состоянии сейчас находится "Моя прекрасная няня". Однако не так давно в Сети появилось фото, которое взбудоражило поклонников.
До этого снимок никто не видел, поэтому пользователи социальной сети предположили, что фотография свежая. На ней Анастасия выглядит полнее обычного, да и короткие волосы навели поклонников на определенные мысли. Однако после выяснилось, что кадр был сделан еще в 2016 году, когда артистка снималась в сериале "Любовь и море".
В нем Заворотнюк исполнила роль массажиста-косметолога, поэтому и на фотографии она не столь эффектна, как в обычной жизни: простая прическа, серая водолазка, нет яркого макияжа.
Возможно, многие фанаты не поняли, что снимок был сделан во время съемок, потому что это не самая яркая и запоминающаяся роль Заворотнюк.
К слову, когда поклонники актрисы увидели фотографию, они не сразу узнали Анастасию. В комментариях под публикацией пользователи пожелали знаменитости скорейшего выздоровления и побольше сил.
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