Звезда "Моей прекрасной няни" засветилась на съемочной площадке сериала

Уже не один год Анастасия Заворотнюк борется со страшной болезнью. Поклонники актрисы внимательно следят за новостями о ее здоровье и пытаются узнать у родных, в каком состоянии сейчас находится "Моя прекрасная няня". Однако не так давно в Сети появилось фото, которое взбудоражило поклонников.

До этого снимок никто не видел, поэтому пользователи социальной сети предположили, что фотография свежая. На ней Анастасия выглядит полнее обычного, да и короткие волосы навели поклонников на определенные мысли. Однако после выяснилось, что кадр был сделан еще в 2016 году, когда артистка снималась в сериале "Любовь и море".

В нем Заворотнюк исполнила роль массажиста-косметолога, поэтому и на фотографии она не столь эффектна, как в обычной жизни: простая прическа, серая водолазка, нет яркого макияжа.

Возможно, многие фанаты не поняли, что снимок был сделан во время съемок, потому что это не самая яркая и запоминающаяся роль Заворотнюк.

К слову, когда поклонники актрисы увидели фотографию, они не сразу узнали Анастасию. В комментариях под публикацией пользователи пожелали знаменитости скорейшего выздоровления и побольше сил.