Заставили: Шейнин рассказал о причинах возвращения в студию "Время покажет"

Заставили: Шейнин рассказал о причинах возвращения в студию "Время покажет"
Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Исчезновение народных любимцев вынудило публику изрядно понервничать

В течение нескольких дней поклонникам телепередачи "Время покажет" пришлось оставаться в неведении. По непонятным причинам полюбившиеся миллионам зрителей ведущие Артем Шейнин и Анатолий Кузичев пропали с экранов. На смену им пришел бизнесмен и государственный деятель Михаил Старшинов, который стал работать в паре с актрисой Екатериной Стриженовой.

Такая перестановка кадров пришлась по вкусу далеко не всем россиянам. Однако накануне поклонники Шейнина смогли выдохнуть с облегчением – ведущий вернулся в студию. Журналисты попытались выяснить, что же за перипетии творятся на "Первом канале". По словам Шейнина, вернуться в студию его "заставили".

"У нас на канале есть Иван Андреевич Ургант. И мне передали, что вчера он сказал, кто станет президентом США, будет решаться в программе", - заявил в комментарии изданию "Собеседник" ведущий.

Именно поэтому Шейнин вернулся на шоу. Такое он пропустить не мог, хотя и не должен был вести программу на этой неделе.

При этом Кузичев объяснил всю эту историю с чехардой ведущих неким "экспериментом".

Кстати, недавно стало известно, сколько зарабатывает Артем Шейнин и другие популярные телеведущие.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Ну и вкус у наших россиян(( Человек с ведром <цензура> разгуливает по студии,матерится и это кумир миллионов? Однако...
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